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  1. В Украине

Правительство планирует расширить перечень получателей социальных выплат для ВПЛ

08:50, 15 марта 2024
Минсоцполитики расширяет перечень получателей социальных выплат и продлевает период подачи заявлений.
Правительство планирует расширить перечень получателей социальных выплат для ВПЛ
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Министерство социальной политики Украины подготовило изменения в постановление, которые расширяют перечень категорий внутренне перемещенных лиц, имеющих право на социальные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства после проведения консультаций с представителями регионов и общественными организациями.

В частности, предлагается продлить срок подачи заявлений на переназначение выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц до 30 апреля 2024 года.

Кроме тех, кто уже имеет право на помощь, министерство предлагает расширить количество получателей следующими категориями:

  • дети, которые воспитываются в семье патронатного воспитателя или сами патронатные воспитатели;
  • дети, которые временно устроены в семьи родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа, если семья имеет среднемесячный доход на одного получателя не более 9444 гривен;
  • лица после достижения возраста 55 лет;
  • лица с инвалидностью III группы, если среднемесячный доход на одного получателя не превышает 9444 гривен;
  • лица, ухаживающие за ребенком до 3-летнего возраста или за ребенком, который нуждается в уходе до 6-летнего возраста;
  • лица с тяжелыми заболеваниями, которым не назначена инвалидность;
  • лица, в семье которых есть дети до 18 или 23 лет, обучающиеся по дневной или дуальной форме образования.

"Надеемся, в ближайшее время разработанные изменения в законодательство будут поддержаны правительством, а семьи, в которых есть такие лица, смогут получить выплаты, начиная с марта. Напоминаем, что заявления на назначение/переназначение выплат для ВПЛ должны принимать все действующие ЦПАУ", - говорится в сообщении.

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