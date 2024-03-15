Уряд планує розширити перелік отримувачів соціальних виплат для ВПО

Мінсоцполітики розширює перелік отримувачів соціальних виплат та продовжує період подання заяв.

Міністерство соціальної політики України підготувало зміни до постанови, які розширюють перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, що мають право на соціальні виплати. Про це повідомила прес-служба відомства після проведення консультацій з представниками регіонів та громадськими організаціями.

Зокрема, пропонується продовжити строк подання заяв на перепризначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб до 30 квітня 2024 року.

Крім тих, хто вже має право на допомогу, міністерство пропонує розширити кількість отримувачів наступними категоріями:

діти, які виховуються в сім’ї патронатного вихователя або самі патронатні вихователі;

діти, які тимчасово влаштовані в сім’ї родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, якщо сім'я має середньомісячний дохід на одного отримувача не більше 9444 гривень;

особи після досягнення віку 55 років;

особи з інвалідністю ІІІ групи, якщо середньомісячний дохід на одного отримувача не перевищує 9444 гривень;

особи, які доглядають за дитиною до 3-річного віку або за дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку;

особи з тяжкими захворюваннями, яким не призначено інвалідність;

особи, у сім'ї яких є діти до 18 або 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою освіти.

«Сподіваємось, найближчим часом розроблені зміни до законодавства будуть підтримані урядом, а родини, в яких є такі особи, зможуть отримати виплати, починаючи з березня. Нагадуємо, що заяви на призначення/перепризначення виплат для ВПО мають приймати всі діючі ЦНАПи», - йдеться у повідомленні.

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