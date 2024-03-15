Актора «Гри в кальмара» судили за сексуальне домагання

Актор серіалу «Гра в кальмара» О Йон Су отримав умовний термін за сексуальні домагання.

Джерело фото: bbc

Південнокорейського актора О Йон Су, відомого за роллю у серіалі "Гра в кальмара", засудили до восьми місяців умовного ув'язнення за сексуальні домагання. Про це повідомляє BBC.

В листопаді 2022 року колишня колега актора звинуватила його у сексуальних домаганнях, стверджуючи, що він поцілував та обійняв її без згоди. Інциденти сталися у 2017 році на пішохідній дорозі та перед будинком потерпілої.

Сам О Йон Су стверджував, що тримав жінку за руку, щоб показати їй шлях, і, хоча він перепросив за свою поведінку, він не визнав своєї провини.

Згідно з місцевими ЗМІ, справу спочатку закрили у 2022 році, але вона була відновлена через апеляцію потерпілої.

Суддя визнав записи у щоденнику потерпілої та її свідчення доказом, що підтримує справу. Отже, О Йон Су засудили до 8 місяців ув'язнення з відстрочкою на 2 роки та до 40 годин відвідування просвітницької програми щодо сексуального насильства. Актор заявив, що оскаржить вирок протягом 7 днів.

О Йон Су отримав міжнародну популярність після участі у серіалі "Гра в кальмара", за який отримав "Золотий глобус". Він займається акторством вже понад 60 років, дебютувавши у 1963 році.

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