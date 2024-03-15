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  1. В мире

Актера «Игры в кальмара» судили за сексуальное домогательство

19:58, 15 марта 2024
Актер сериала «Игра в кальмара» О Йон Су получил условный срок за сексуальные домогательства.
Актера «Игры в кальмара» судили за сексуальное домогательство
Источник фото: bbc
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Южнокорейского актера О Йон Су, известного по роли в сериале "Игра в кальмара", приговорили к восьми месяцам условного заключения за сексуальные домогательства. Об этом сообщает BBC.

В ноябре 2022 года бывшая коллега актера обвинила его в сексуальных домогательствах, утверждая, что он поцеловал и обнял ее без согласия. Инциденты произошли в 2017 году на пешеходной дороге и перед домом потерпевшей.

Сам О Йон Су утверждал, что держал женщину за руку, чтобы показать ей путь, и, хотя он извинился за свое поведение, он не признал своей вины.

Согласно местным СМИ, дело сначала закрыли в 2022 году, но оно было возобновлено из-за апелляции потерпевшей.

Судья признал записи в дневнике потерпевшей и ее показания доказательством, поддерживающим дело. Итак, О Йон Су приговорили к 8 месяцам заключения с отсрочкой на 2 года и к 40 часам посещения просветительской программы по сексуальному насилию. Актер заявил, что обжалует приговор в течение 7 дней.

О Йон Су получил международную известность после участия в сериале "Игра в кальмара", за который получил "Золотой глобус". Он занимается актерством уже более 60 лет, дебютировав в 1963 году.

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