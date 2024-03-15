Могут ли банки списать средства со счета плательщика для уплаты налогового долга: ответ ГНС

Банки могут списать средства со счетов налогоплательщиков, имеющих налоговый долг, на основании платежной инструкции на принудительное списание (взыскание) средств, инициированной ГНС или государственной исполнительной службой.

Государственная налоговая служба разъяснила, могут ли банки списать средства со счетов налогоплательщиков, имеющих налоговый долг, на основании платежной инструкции на принудительное списание (взыскание) средств и каким образом.

Так, в соответствии с абзацем первым п. 95.3 НКУ взыскания средств со счетов/электронных кошельков налогоплательщика в банках, небанковских поставщиках платежных услуг/эмитентах электронных денег, обслуживающих такого налогоплательщика, и со счетов налогоплательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость, открытых в центральном органе исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, осуществляется по решению суда, направляемого к исполнению контролирующим органам, в размере суммы налогового долга или его части.

Согласно абзацу второму п. 95.5 НКУ, в случае если налоговый долг возник в результате неуплаты денежных обязательств и/или пени, определенных налогоплательщиком в налоговых декларациях или уточняющих расчетах, подаваемых контролирующему органу в установленные НКУ сроки, взыскание средств со счетов /электронных кошельков такого плательщика в банках, небанковских предоставлятелях платежных услуг/эмитентах электронных денег осуществляется по решению руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа без обращения в суд, при условии, что такой налоговый долг не уплачивается в течение 90 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока его уплаты и отсутствия/наличия в меньшей сумме непогашенного обязательства государства по возврату такому налогоплательщику ошибочно и/или излишне уплаченных им денежных обязательств, и/или бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. В случае наличия непогашенного обязательства государства перед налогоплательщиком в сумме меньше суммы налогового долга эта норма применяется в пределах разницы между суммой налогового долга и суммой обязательства государства.

Решение о взыскании средств со счетов/электронных кошельков такого налогоплательщика в банках, небанковских поставщиках платежных услуг/эмитентах электронных денег является требованием взыскателя к должнику, подлежащему немедленному и обязательному исполнению путем инициирования перевода в платежной системе по правилам соответствующей платы. четвертый п. 95.5 НКУ).

На основании решения суда или решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа о взыскании средств со счетов/электронных кошельков налогоплательщика в счет погашения налогового долга контролирующий орган инициирует взыскание средств со счетов/электронных кошельков налогоплательщика на основании платежной инструкции на принудительное списание (взыскание) средств, доставленных самостоятельно представителем контролирующего органа или присланной заказным письмом.

Согласно п. 87.11 НКУ орган взыскания обращается в суд с иском о взыскании суммы налогового долга плательщика налога – физического лица. Взыскание налогового долга по решению суда осуществляется государственной исполнительной службой в соответствии с законом об исполнительном производстве.

Порядок выполнения предоставлятелями платежных услуг дебетового перевода средств без согласия плательщика определен разд. IV Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг, утвержденной постановлением Правления НБУ от 29.07.2022 №163.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.