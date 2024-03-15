Могут ли банки списать средства со счета плательщика для уплаты налогового долга: ответ ГНС

Государственная налоговая служба разъяснила, могут ли банки списать средства со счетов налогоплательщиков, имеющих налоговый долг, на основании платежной инструкции на принудительное списание (взыскание) средств и каким образом.
Так, в соответствии с абзацем первым п. 95.3 НКУ взыскания средств со счетов/электронных кошельков налогоплательщика в банках, небанковских поставщиках платежных услуг/эмитентах электронных денег, обслуживающих такого налогоплательщика, и со счетов налогоплательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость, открытых в центральном органе исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, осуществляется по решению суда, направляемого к исполнению контролирующим органам, в размере суммы налогового долга или его части.
Согласно абзацу второму п. 95.5 НКУ, в случае если налоговый долг возник в результате неуплаты денежных обязательств и/или пени, определенных налогоплательщиком в налоговых декларациях или уточняющих расчетах, подаваемых контролирующему органу в установленные НКУ сроки, взыскание средств со счетов /электронных кошельков такого плательщика в банках, небанковских предоставлятелях платежных услуг/эмитентах электронных денег осуществляется по решению руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа без обращения в суд, при условии, что такой налоговый долг не уплачивается в течение 90 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока его уплаты и отсутствия/наличия в меньшей сумме непогашенного обязательства государства по возврату такому налогоплательщику ошибочно и/или излишне уплаченных им денежных обязательств, и/или бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. В случае наличия непогашенного обязательства государства перед налогоплательщиком в сумме меньше суммы налогового долга эта норма применяется в пределах разницы между суммой налогового долга и суммой обязательства государства.
Решение о взыскании средств со счетов/электронных кошельков такого налогоплательщика в банках, небанковских поставщиках платежных услуг/эмитентах электронных денег является требованием взыскателя к должнику, подлежащему немедленному и обязательному исполнению путем инициирования перевода в платежной системе по правилам соответствующей платы. четвертый п. 95.5 НКУ).
На основании решения суда или решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа о взыскании средств со счетов/электронных кошельков налогоплательщика в счет погашения налогового долга контролирующий орган инициирует взыскание средств со счетов/электронных кошельков налогоплательщика на основании платежной инструкции на принудительное списание (взыскание) средств, доставленных самостоятельно представителем контролирующего органа или присланной заказным письмом.
Согласно п. 87.11 НКУ орган взыскания обращается в суд с иском о взыскании суммы налогового долга плательщика налога – физического лица. Взыскание налогового долга по решению суда осуществляется государственной исполнительной службой в соответствии с законом об исполнительном производстве.
Порядок выполнения предоставлятелями платежных услуг дебетового перевода средств без согласия плательщика определен разд. IV Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг, утвержденной постановлением Правления НБУ от 29.07.2022 №163.
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