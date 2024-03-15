Финляндия хочет запретить просителям убежища въезд с территории рф

В правительстве считают, что количество просителей убежища может значительно возрасти с повышением температуры.

Финляндия планирует принять временное законодательство, которое позволит ее пограничным властям блокировать просителей убежища, желающих въехать с территории из рф. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, что страна закрыла все переходы на своей границе с россией протяженностью 1340 км в конце прошлого года на фоне количества прибывающих, у которых не было действительных документов для въезда в Европейский Союз.

Но просители убежища продолжают прибывать, и правительство считает, что их количество может значительно возрасти с приходом весны и повышением температуры.

рф обвиняют в умышленной переправке мигрантов в границу.

"Финляндия стала объектом инструментальной миграции... Российские власти не только не смогли вмешаться в это явление, но даже способствовали ему", - заявил премьер-министр Петтери Орпо.

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