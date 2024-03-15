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Во время заседания в ВАКС Всеволод Князев заявил, что оперативно-розыскные мероприятия по фигурантам Олегу Горецкому и Кириллу Горбурову проводились с ноября 2022 года

Защитник Всеволода Князева обратился в суд с ходатайством о истребовании от Офиса Генпрокурора полных сведений из ЕРДР, ведь в материалах уголовного производства отсутствуют доказательства регистрации в ЕРДР эпизода получения неправомерной выгоды, в котором обвиняется Всеволод Князев.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о мобилизации осужденных

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, УПК и другие законодательные акты по мобилизации осужденных.

Предъявление военного билета при пересечении границы – Комитет поддержал исключение нормы из законопроекта о мобилизации

Вместе с тем, Государственная пограничная служба и без закона о мобилизации применяет соответствующую практику.

У кандидатов, получивших по две рекомендации для назначения на должности судей, возникли проблемы: позиция Совета правосудия

Высший совет правосудия посоветовал кандидатам отказаться от одной из рекомендаций.

Правоохранители уведомляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или гораздо раньше, делая из адвокатов «ждунов», - СА Киевской области

Участились случаи, когда правоохранители уведомляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или наоборот – гораздо раньше, очевидно полагая, что адвокатам будет нетрудно выполнить роль «ждунов», ожидая по несколько часов на улице.

  1. В мире

Финляндия хочет запретить просителям убежища въезд с территории рф

19:40, 15 марта 2024
В правительстве считают, что количество просителей убежища может значительно возрасти с повышением температуры.
Финляндия хочет запретить просителям убежища въезд с территории рф
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Финляндия планирует принять временное законодательство, которое позволит ее пограничным властям блокировать просителей убежища, желающих въехать с территории из рф. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, что страна закрыла все переходы на своей границе с россией протяженностью 1340 км в конце прошлого года на фоне количества прибывающих, у которых не было действительных документов для въезда в Европейский Союз.

Но просители убежища продолжают прибывать, и правительство считает, что их количество может значительно возрасти с приходом весны и повышением температуры.

рф обвиняют в умышленной переправке мигрантов в границу.

"Финляндия стала объектом инструментальной миграции... Российские власти не только не смогли вмешаться в это явление, но даже способствовали ему", - заявил премьер-министр Петтери Орпо.

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