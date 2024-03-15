Фінляндія хоче заборонити прохачам притулку в’їзд з території рф

В уряді вважають, що кількість прохачів притулку може значно зрости з підвищенням температури.

Фінляндія збирається ухвалити тимчасове законодавство, яке дозволить її прикордонній владі блокувати прохачів притулку, які бажають в’їхати з території з рф. Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що країна закрила всі переходи на своєму кордоні з росією довжиною 1340 км наприкінці минулого року на тлі кількості прибуваючих, які не мали дійсних документів для в’їзду до Європейського Союзу.

Проте прохачі притулку продовжують прибувати, і уряд вважає, що їхня кількість може значно зрости з приходом весни та підвищенням температури.

рф звинувачуюють у навмисному переправленні мігрантів до кордону.

"Фінляндія стала об’єктом інструментальної міграції... Російська влада не тільки не змогла втрутитися в це явище, але навіть сприяла йому", - заявив прем’єр-міністр Петтері Орпо.

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