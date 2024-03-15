Надомна й дистанційна робота: у чому відмінність

Роботодавці під час війни мають можливість перевести працівників на віддалені форми роботи: дистанційну або надомну.

Державна податкова служба по роботі з великими платниками податків роз’яснила, у чому різниця надомної та дистанційної роботи.

Для того щоб продовжувати бізнес в будь-яких умовах, роботодавці переводять працівників на віддалені форми роботи: дистанційну або надомну.

Дистанційні працівники працюють у будь-якому місці за власним вибором. Водночас мають бути на зв’язку з роботодавцем за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Надомний працівник працює за місцем проживання або в інших визначених ним місцях поза приміщеннями роботодавця. Для такої роботи характерна закріплена робоча зона або технічні засоби, наприклад інструменти, приладдя для виробництва продукції, надання послуг або іншої роботи. Надомний працівник «прив’язаний» до вказаної у трудовому договорі адреси і може змінити її лише з дозволу роботодавця.

Режим роботи – ще одна відмінність. Надомний працівник зазвичай додержується загального режиму роботи підприємства. Тоді як на дистанційного правила внутрішній трудовий розпорядок не поширюються. Він/вона розподіляє робочий час на власний розсуд – може працювати хоч рано вранці, хоч пізно увечері.

За обох форм віддаленої праці діють норми тривалості робочого часу:

нормальна тривалість – до 40 годин на тиждень;

скорочена (для певних категорій працівників) – до 24 або 36 годин на тиждень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.