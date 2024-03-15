Надомная и дистанционная работа: в чем отличие

Работодатели во время войны могут перевести работников на отдаленные формы работы: дистанционную или надомную.

Государственная налоговая служба по работе с крупными налогоплательщиками разъяснила, в чем разница надомной и дистанционной работы.

Для того, чтобы продолжать бизнес в любых условиях, работодатели переводят работников на отдаленные формы работы: дистанционную или надомную.

Дистанционные работники работают в любом месте по собственному выбору. В то же время, должны быть на связи с работодателем с помощью информационно-коммуникационных технологий.

Надомный работник работает по месту жительства или в других определенных им местах вне помещений работодателя. Для такой работы характерна закрепленная рабочая зона или технические средства, например, инструменты, принадлежности для производства продукции, предоставление услуг или другой работы. Надомный работник «привязан» к указанному в трудовом договоре адресу и может изменить его только с разрешения работодателя.

Режим работы – еще одно отличие. Надомный работник обычно соблюдает общий режим работы предприятия. В то время как на дистанционные правила внутренний трудовой распорядок не распространяются. Он/она распределяет рабочее время по своему усмотрению – может работать хоть рано утром, хоть поздно вечером.

По обеим формам отдаленного труда действуют нормы продолжительности рабочего времени:

нормальная продолжительность – до 40 часов в неделю;

сокращенная (для определенных категорий работников) – до 24 или 36 часов в неделю.

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