Джо Байден виграв праймеріз у Північній Дакоті

У Північній Дакоті за Джо Байдена проголосувало понад 90% виборців.

Президент США Джо Байден зумів перемогти на президентських праймеріз Демократичної партії у Північній Дакоті, передає The Hill.

За прогнозом Decision Desk, за президента проголосувало 92,4% виборців.

У Північній Дакоті на праймериз, які проводилися майже повністю за допомогою поштового голосування, претендують 13 делегатів.

Видання зазначає, що Байден був єдиним основним кандидатом на праймеріз, але він зіткнувся з опозицією з боку другорядних кандидатів, таких як письменниця Маріанна Вільямсон та підприємець Джейсон Палмер.

Раніше ми писали, що Джо Байден і Дональд Трамп перемогли на праймеріз у штаті Луїзіана.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.