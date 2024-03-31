Джо Байден выиграл праймериз в Северной Дакоте

В Северной Дакоте за Джо Байдена проголосовало более 90% избирателей.

Президент США Джо Байден сумел победить на президентских праймериз Демократической партии в Северной Дакоте, передает The Hill.

Согласно прогнозу Decision Desk, за президента проголосовало 92,4% избирателей.

В Северной Дакоте на праймериз, которые проводились почти полностью с помощью голосования по почте, претендуют 13 делегатов.

Издание отмечает, что Байден был единственным основным кандидатом на праймериз, но он столкнулся с оппозицией со стороны второстепенных кандидатов, таких как писательница Марианна Уильямсон и предприниматель Джейсон Палмер.

Ранее сообщалось, что Джо Байден и Дональд Трамп победили на праймериз в штате Луизиана.

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