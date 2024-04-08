Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв не танцювати у TikTok

Олаф Шольц завів TikTok та навіть опублікував перше відео.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив завести обліковий запис у соцмережі TikTok.

Вранці 8 квітня на каналі було викладено 13-секундний відеоролик, наприкінці якого можна побачити Шольца за робочим столом у відомстві федерального канцлера.

«Я не танцюватиму. Обіцяю. TikTok», – написав канцлер у Twitter (X).

Користувачі зможуть дізнатися про поточну діяльність кабінету міністрів та його глави, залишати коментарі, питання та пропозиції та навіть заглянути за лаштунки повсякденного політичного життя.

Цей крок пов'язаний із його політичною кампанією напередодні європейських виборів 9 червня та ключовими регіональними виборами у східних німецьких землях Бранденбург, Тюрінгія та Саксонія у вересні.

Акаунтом Шольца в TikTok та в соцмережах займається пресслужба уряду, у якій заявили, що «розширюють спектр інформації для громадян, які все частіше використовують TikTok, щоб дізнаватися про політику та обговорювати її».

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