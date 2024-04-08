Норвегія скорочує виплати для українських біженців: що слід знати

Норвегія скорочує допомогу для українських біженців, щоб знизити привабливість країни для тимчасового захисту. Тимчасові зміни пропонують продовжити до 1 липня 2026 року. Про це повідомляє уряд Норвегії.
Так, уряд просить парламент ухвалити рішення про скасування допомоги на дітей за перший рік проживання в Норвегії.
«Ми очікуємо, що люди, які приїдуть до Норвегії, швидко знайдуть роботу та зможуть себе утримувати. Тому ми пропонуємо це посилення», – зазначила міністр праці та соціальної політики Тоньє Бренна.
Ця зміна є одним із кількох заходів, оголошених урядом на початку зими. Метою було зрівняти потік українських біженців з іншими скандинавськими країнами.
«З нового року кількість прибуттів значно скоротилася і зараз до Норвегії приїжджає приблизно на 40% менше українців порівняно з тим самим періодом минулого року», – йдеться у повідомленні.
Також уряд пропонує внести зміни до законодавства, щоб допомогти біженцям з України швидше влаштуватися на роботу водіями автобусів.
Серед попередніх змін для українських біженців були такі:
Також цієї весни уряд мав ще такі пропозиції для обговорення: скоротити виплати під час ознайомчої програми для пар без дітей приблизно на 6 000 норвезьких крон (516 євро) на місяць; надбавка за програмою форми навчання повинна відповідати кількості годин за програмою ознайомлення.
Зміни у програмах допомоги українським біженцям обговорюють у багатьох європейських країнах. Із 14 березня в Ірландії для новоприбулих біженців виплати скоротили у 5 разів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.