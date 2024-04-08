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Норвегія скорочує виплати для українських біженців: що слід знати

22:42, 8 квітня 2024
Уряд країни просить парламент ухвалити рішення про скасування допомоги на дітей за перший рік проживання в Норвегії.
Норвегія скорочує виплати для українських біженців: що слід знати
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Норвегія скорочує допомогу для українських біженців, щоб знизити привабливість країни для тимчасового захисту. Тимчасові зміни пропонують продовжити до 1 липня 2026 року. Про це повідомляє уряд Норвегії.

Так, уряд просить парламент ухвалити рішення про скасування допомоги на дітей за перший рік проживання в Норвегії.

«Ми очікуємо, що люди, які приїдуть до Норвегії, швидко знайдуть роботу та зможуть себе утримувати. Тому ми пропонуємо це посилення», – зазначила міністр праці та соціальної політики Тоньє Бренна.

Ця зміна є одним із кількох заходів, оголошених урядом на початку зими. Метою було зрівняти потік українських біженців з іншими скандинавськими країнами.

«З нового року кількість прибуттів значно скоротилася і зараз до Норвегії приїжджає приблизно на 40% менше українців порівняно з тим самим періодом минулого року», – йдеться у повідомленні.

Також уряд пропонує внести зміни до законодавства, щоб допомогти біженцям з України швидше влаштуватися на роботу водіями автобусів.

Серед попередніх змін для українських біженців були такі:

  • українці більше не отримують фінансової допомоги, якщо вирішать жити приватно, а не в центрі прийому біженців;
  • держава більше не покриватиме витрати на домашніх тварин новоприбулим. На практиці люди не матимуть можливості жити в центрі прийому біженців із домашніми тваринами;
  • запровадження вимоги проживати країні упродовж 12 місяців, щоб отримати право на одноразову виплату при народженні дитини у 92 648 норвезьких крон (7965 євро);
  • обмежена можливість подорожувати туди й назад між Україною та Норвегією;
  • проживання чи транспорт більше не пропонуються українцям, які подорожують до інших місць, окрім національного центру прибуття в муніципалітеті Роде;
  • для отримання доступу до ряду пільг через національне страхування існує вимога щодо періоду проживання в Норвегії.

Також цієї весни уряд мав ще такі пропозиції для обговорення: скоротити виплати під час ознайомчої програми для пар без дітей приблизно на 6 000 норвезьких крон (516 євро) на місяць; надбавка за програмою форми навчання повинна відповідати кількості годин за програмою ознайомлення.

Зміни у програмах допомоги українським біженцям обговорюють у багатьох європейських країнах. Із 14 березня в Ірландії для новоприбулих біженців виплати скоротили у 5 разів.

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