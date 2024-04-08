Норвегия сокращает выплаты для украинских беженцев: что нужно знать

Правительство страны просит парламент принять решение об отмене пособия на детей за первый год проживания в Норвегии.

Норвегия сокращает помощь украинским беженцам, чтобы снизить привлекательность страны для временной защиты. Временные изменения предлагают продлить до 1 июля 2026 года. Об этом сообщает правительство Норвегии.

Так, правительство просит парламент принять решение об отмене помощи на детей за первый год проживания в Норвегии.

«Мы ожидаем, что люди, которые приедут в Норвегию, быстро найдут работу и смогут себя удерживать. Поэтому мы предлагаем это усиление», – отметила министр труда и социальной политики Тонье Бренна.

Это изменение является одним из нескольких мер, объявленных правительством в начале зимы. Целью было сравнение потока украинских беженцев с другими скандинавскими странами.

«С нового года количество прибытий значительно сократилось и сейчас в Норвегию приезжает примерно на 40% меньше украинцев по сравнению с тем же периодом прошлого года», – говорится в сообщении.

Также правительство предлагает внести изменения в законодательство, чтобы помочь беженцам из Украины побыстрее устроиться на работу водителями автобусов.

Среди предыдущих перемен для украинских беженцев были следующие:

украинцы больше не получают финансовую помощь, если решат жить частно, а не в центре приема беженцев;

государство больше не будет покрывать расходы на домашних животных вновь прибывшим. На практике у людей нет возможности жить в центре приема беженцев с домашними животными;

введение требования проживать стране в течение 12 месяцев, чтобы получить право на единовременную выплату при рождении ребенка в 92 648 норвежских крон (7965 евро);

ограниченная возможность путешествовать туда и обратно между Украиной и Норвегией;

проживание или транспорт больше не предлагаются украинцам, путешествующим в другие места, кроме национального центра прибытия в муниципалитете Роде;

для получения доступа к ряду льгот по национальному страхованию существует требование по периоду проживания в Норвегии.

Также этой весной правительство имело еще такие предложения для обсуждения: сократить выплаты во время ознакомительной программы для пар без детей примерно на 6000 норвежских крон (516 евро) в месяц; надбавка по программе формы обучения должна соответствовать количеству часов по программе ознакомления.

Изменения в программах помощи украинским беженцам обсуждают во многих европейских странах. С 14 марта в Ирландии для вновь прибывших беженцев выплаты сократили в 5 раз.

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