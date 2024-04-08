Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал не танцевать в TikTok

Олаф Шольц завел TikTok и даже опубликовал первое видео.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц решил завести аккаунт в соцсети TikTok.

Утром 8 апреля на канале был выложен 13-секундный видеоролик, в конце которого можно увидеть Шольца за рабочим столом в ведомстве федерального канцлера.

«Я не буду танцевать. Обещаю. TikTok», – написал канцлер в Twitter (X).

Пользователи смогут узнать о текущей деятельности кабинета министров и его главы, оставлять комментарии, вопросы и предложения и даже заглянуть за кулисы повседневной политической жизни.

Этот шаг связан с его политической кампанией накануне европейских выборов 9 июня и ключевых региональных выборов в восточных немецких землях Бранденбург, Тюрингия и Саксония в сентябре.

Аккаунтом Шольца в TikTok и в соцсетях занимается пресс-служба правительства, которое в пресс-релизе заявило, что «расширяет спектр информации для граждан, которые все чаще используют TikTok, чтобы узнавать о политике и обсуждать ее».

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