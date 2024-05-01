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У США судять бізнесмена за змову з рф у постачанні деталей для дронів

14:50, 1 травня 2024
Нью-Йоркський бізнесмен визнаний винним у змові на поставки деталей для російських дронів.
У США судять бізнесмена за змову з рф у постачанні деталей для дронів
Джерело фото: News of Gambling
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Нью-Йоркський бізнесмен Микола Григор'єв визнав себе винниму змові з метою постачання росії деталей для безпілотників, які використовувалися у війні проти України. За даними американського Мін'юсту, чоловік намагався продати товари подвійного призначення на суму понад $250 000 російським компаніям, які перебувають під санкціями.

Микола Григор'єв, 26-річний мешканець Брукліна, був заарештований у листопаді 2023 року після розкриття спроби експорту американської електроніки для використання її в російських дронах. Під час суду він визнав свою вину у змові з метою контрабанди технологій для безпілотників, підтримуючи таким чином незаконну війну Росії проти України.

Правоохоронці виявили мережу фальшивих документів та електронних переказів, завдяки чому було заваджено потраплянню понад 11 500 електронних компонентів до росії.

За вчинене Миколі Григор'єву загрожує до п'яти років позбавлення волі. Остаточний вирок буде визначений на інших судових засіданнях.

Спільниками Григор'єва були Микита Орхипов і Артем Олов'янников, які залишаються на волі. Вони разом використовували фірму Quality Life Cue LLC (QLC), щоб купувати електронні компоненти для подальшого продажу російській компанії, що виготовляє безпілотники.

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