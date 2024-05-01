У Києві чоловік забув, де припаркувався, та повідомив про викрадення авто: на нього винесли постанову

У столиці на водія винесли постанову за хибний виклик спецслужб.

У вівторок, 30 квітня, у Києві поліцейські винесли постанову на водія за хибний виклик спецслужб.

Як повідомила патрульна поліція Києва, чоловік зателефонував у поліцію та повідомив, що його авто викрали у Голосіївському районі. Чоловік розповів, що залишив свій автомобіль припаркованим, а коли повернувся — автівки вже не було.

Правоохоронці обстежили прилеглу територію та виявили автомобіль на сусідній вулиці. Транспортний засіб був зачинений та не мав жодних пошкоджень.

Заявник пояснив, що поспішав та забув, де припаркувався.

«Тож інспектори винесли на чоловіка постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП та провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому», - заявили у поліції.

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