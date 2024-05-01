В Киеве мужчина забыл, где припарковался, и сообщил о угоне авто: на него вынесли постановление

В столице на водителя вынесли постановление за ложный вызов спецслужб.

Во вторник, 30 апреля, в Киеве полицейские вынесли постановление на водителя за ошибочный вызов спецслужб.

Как сообщила патрульная полиция Киева, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его авто угнали в Голосеевском районе. Мужчина рассказал, что оставил свой автомобиль припаркованным, а когда вернулся — авто уже не было.

Правоохранители обследовали близлежащую территорию и обнаружили автомобиль на соседней улице. Транспортное средство было закрыто и не имело никаких повреждений.

Заявитель объяснил, что спешил и забыл, где припарковался.

«Потому инспекторы вынесли на мужчину постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КУоАП и провели с ним профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем», - заявили в полиции.

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