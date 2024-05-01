Практика судов
  1. В Украине

В Киеве апрель побил температурные рекорды за последние 144 года

19:15, 1 мая 2024
Апрель в Киеве стал теплее на 2,8°С относительно климатической нормы.
В Киеве апрель побил температурные рекорды за последние 144 года
Источник фото: Big Kyiv
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По наблюдениям синоптиков, апрель в Киеве стал одним из самых теплых за последние 144 года. Данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подтверждают, что среднемесячная температура воздуха составила 12,8°С, превышая климатическую норму на 2,8°С. Таким образом, апрель 2024 года занял третье место в рейтинге самых теплых месяцев за этот период.

Синоптики зафиксировали рекордные значения температуры в течение месяца. Холоднее всего было 20 апреля, когда термометр опустился до -0,2°С. С другой стороны, 2 апреля стал рекордно теплым с максимальной температурой +26,9°С, что стало новым показателем для этого дня.

В первой половине месяца, с 1 по 11 апреля, было зафиксировано даже 13 температурных рекордов. Осадков в городе выпало 78 мм, что составляет почти две месячные нормы и составляет 186% от ожидаемых значений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет рекомендовал одобрить законопроект о повышении зарплаты госслужащим аппаратов отдельных судов

Расходы на введение регионального коэффициента к должностным окладам госслужащих аппаратов судов будут составлять 406,1 млн грн ежегодно.

Президент сможет возвращать представление о назначении судей в случае получения от НАБУ или СБУ данных об угрозе нацбезопасности

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект 9439 о возвращении Президентом представлений о назначении судей в случае получения данных от СБУ или НАБУ.

У судьи во время следственных действий детективы НАБУ изъяли телефон, хотя определение следственного судьи этого не предусматривало

В неприятную ситуацию попала судья Северного апелляционного хозяйственного суда Людмила Кропивная.

Верховный Суд объяснил, можно ли освободить от отбывания наказания с испытанием осужденного за сбыт психотропов в случае вступления в ряды ВСУ

Осужденный после приговора вступил в ряды ВСУ, однако суд при применении освобождения от наказания с испытанием не учел общественной опасности совершенного преступления, в результате которого удовлетворяется незаконный спрос на наркотики, что свидетельствует об антисоциальном поведении – Верховный Суд.

Сотрудник ТЦК смог мобилизовать автомобилей у предпринимателей на 11 млн грн, выбирая их по своему вкусу – ГБР

Теперь сотрудника ТЦК, решившего мобилизовать понравившиеся ему автомобили прямо со стоянки предприятия, ждет суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Фанда
    Оксана Фанда
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Сергій Ківалов
    Сергій Ківалов
    народний депутат України III-VIII скликань
  • Людмила Юхтенко
    Людмила Юхтенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду