В Киеве апрель побил температурные рекорды за последние 144 года

Апрель в Киеве стал теплее на 2,8°С относительно климатической нормы.

Источник фото: Big Kyiv

По наблюдениям синоптиков, апрель в Киеве стал одним из самых теплых за последние 144 года. Данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подтверждают, что среднемесячная температура воздуха составила 12,8°С, превышая климатическую норму на 2,8°С. Таким образом, апрель 2024 года занял третье место в рейтинге самых теплых месяцев за этот период.

Синоптики зафиксировали рекордные значения температуры в течение месяца. Холоднее всего было 20 апреля, когда термометр опустился до -0,2°С. С другой стороны, 2 апреля стал рекордно теплым с максимальной температурой +26,9°С, что стало новым показателем для этого дня.

В первой половине месяца, с 1 по 11 апреля, было зафиксировано даже 13 температурных рекордов. Осадков в городе выпало 78 мм, что составляет почти две месячные нормы и составляет 186% от ожидаемых значений.

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