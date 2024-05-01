У Києві квітень побив температурні рекорди за останні 144 роки

Квітень у Києві став теплішим на 2,8°С відносно кліматичної норм.

Джерело фото: Big Kyiv

За спостереженнями синоптиків, квітень у Києві став одним з найтепліших за останні 144 роки. Дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підтверджують, що середньомісячна температура повітря склала 12,8°С, перевищуючи кліматичну норму на 2,8°С. Таким чином, квітень 2024 року зайняв третє місце в рейтингу найтепліших місяців за цей період.

Синоптики зафіксували рекордні значення температури впродовж місяця. Найхолодніше було 20 квітня, коли термометр опустився до -0,2°С. З іншого боку, 2 квітня став рекордно теплим з максимальною температурою +26,9°С, що стало новим показником для цього дня.

У першій половині місяця, з 1 по 11 квітня, було зафіксовано навіть 13 температурних рекордів. Опадів у місті випало 78 мм, що становить майже дві місячні норми та складає 186% від очікуваних значень.

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