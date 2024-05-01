Нью-Йоркский бизнесмен признан виновным в сговоре на поставки деталей для российских дронов.

Источник фото: News of Gambling

Нью-Йоркский бизнесмен Николай Григорьев признал себя виновным в сговоре с целью поставки россии деталей для беспилотников, которые использовались в войне против Украины. По данным американского Минюста, мужчина пытался продать товары двойного назначения на сумму более $250 000 российским компаниям, которые находятся под санкциями.

Николай Григорьев, 26-летний житель Бруклина, был арестован в ноябре 2023 года после раскрытия попытки экспорта американской электроники для использования ее в российских дронах. Во время суда он признал свою вину в сговоре с целью контрабанды технологий для беспилотников, поддерживая таким образом незаконную войну России против Украины.

Правоохранители обнаружили сеть фальшивых документов и электронных переводов, благодаря чему было предотвращено попадание более 11 500 электронных компонентов в Россию.

За совершенное Николаю Григорьеву грозит до пяти лет лишения свободы. Окончательный приговор будет определен на других судебных заседаниях.

Сообщниками Григорьева были Никита Орхипов и Артем Оловянников, которые остаются на свободе. Они вместе использовали фирму Quality Life Cue LLC (QLC), чтобы покупать электронные компоненты для дальнейшей продажи российской компании, производящей беспилотники.

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