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TikTok подав в суд, щоб заблокувати закон США про продаж або заборону платформи

20:28, 7 травня 2024
Позов є останнім кроком TikTok, щоб випередити спроби закрити його в Сполучених Штатах.
TikTok подав в суд, щоб заблокувати закон США про продаж або заборону платформи
Джерело фото: Solen Feyissa / Unsplash
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TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подали позов до федерального суду США 7 травня, намагаючись заблокувати закон, підписаний президентом Джо Байденом, який передбачає продаж платформи, якою користуються 170 мільйонів американців, або заборону її використання.

Як пише «Reuters», позов подали до Апеляційного суду округу Колумбія. У ньому стверджується, що закон порушує Конституцію США з ряду причин, включаючи порушення Першої поправки щодо захисту свободи слова.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Джо Байден підписав закон, яке вимагає від компанії-власника TikTok продати свою платформу для обміну відео в США, або ж їй загрожує заборона в країні. Закон дає ByteDance час до 19 січня. Проте, ця нова норма може викликати складний юридичний конфлікт у суді.

Критики такого ультиматуму вважають, що він порушує права користувачів TikTok, гарантовані Першою поправкою Конституції.

Раніше заявлялося, що одне з ключових питань, яке буде розглядатися у суді, – це чи втручається законодавство в зміст мовлення на платформі TikTok. Підстави для обмеження контенту потребують додаткового розгляду, зауважують експерти з права.

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