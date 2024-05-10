Поляка Томаша Шмідта, який попросив притулку в білорусі, позбавили статусу судді

Польський суд раніше позбавив перебіжчика імунітету, що дозволяє його затримання і досудове ув'язнення.

Джерело фото: Rafał Guz / PAP

Вищий адміністративний суд Польщі прийняв відставку з посади судді Томаша Шмідта, який попросив політичного притулку у білорусі. Цю інформацію підтвердив речник суду Сильвестр Марчінак, пише «Європейська правда».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що днями вже колишній суддя воєводського адміністративного суду Варшави Томаш Шмідт з’явився на пресконференції у мінську та заявив, що хоче залишитися у білорусі і проситиме про політичний притулок. Він заявляв нібито про переслідування та погрози, які він зазнав через свою «незалежну політичну позицію».

Відставку Шмідта з посади судді Воєводського адміністративного суду у Варшаві прийняв голова Вищого адміністративного суду Яцек Хлєбний. Підставою стала заява самого Шмідта.

Польський суд раніше позбавив перебіжчика імунітету, що дозволяє його затримання і досудове ув'язнення.

Національна прокуратура Польщі розпочала розслідування стосовно Шмідта за статтею про роботу на іноземну розвідку.

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