У Львові під час демонтажу даху знайшли боєприпас, фото

На небезпечну знахідку натрапили під час демонтажу старого даху в господарській будівлі.

У Львові під час демонтажу даху знайшли боєприпас часів минулих війн. Як повідомили у ДСНС України, подія сталась на території приватного господарства. На небезпечну знахідку натрапили громадяни під час демонтажу старого даху в господарській будівлі.

Як встановили сапери ДСНС – це ручна граната Ф-1 часів ІІ Світової війни. Боєприпас фахівці уже знищили.

У ДСНС наголошують, що навіть застарілі боєприпаси є потенційно небезпечними. Тож, якщо натрапили на підозрілий предмет, не треба самостійно його переміщати, а тим паче самостійно знешкоджувати. У такому випадку потрібно відійти на безпечну відстань та телефонувати у спецслужбу.

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