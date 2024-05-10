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У Пентагоні заявили, що заблокували військовим рф використання Starlink в Україні

09:08, 10 травня 2024
Представник Пентагону стверджує, що російським військовим заблокували використання інтернет-терміналів Starlink, якими керує компанія SpaceX Ілона Маска.
У Пентагоні заявили, що заблокували військовим рф використання Starlink в Україні
Джерело фото: AFP/Getty Images
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У Пентагоні стверджують, що запобігли несанкціонованому використанню російськими військовими інтернет-терміналів Starlink на полі бою у загарбницькій війні проти України.

Про це в інтерв'ю «Bloomberg» розповів керівник відділу космічної політики Міністерства оборони США Джон Пламб.

За словами посадовця, США «активно співпрацювали з Урядом України та компанією SpaceX з метою протидії незаконному використанню росією терміналів Starlink».

«Станом на зараз ми успішно протидіємо російському використанню», – додав він.

Посадовець Пентагону відмовився уточнити, які тактики, методи або процедури використовуються для припинення використання рф терміналів Starlink. Він, однак, запевнив, що йдеться про «хороші рішення», які знайшли спільно зі Starlink та Україною.

Раніше Пламб зазначав, що Starlink є комерційним продуктом, й рф намагається купувати термінали через чорний ринок.

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