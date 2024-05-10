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В Пентагоне заявили, что заблокировали военным рф использование Starlink в Украине

09:08, 10 мая 2024
Представитель Пентагона утверждает, что российским военным заблокировали использование интернет-терминалов Starlink, которыми управляет компания SpaceX Илона Маска.
В Пентагоне заявили, что заблокировали военным рф использование Starlink в Украине
Источник фото: AFP/Getty Images
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В Пентагоне утверждают, что предотвратили несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink на поле боя в захватнической войне против Украины.

Об этом в интервью «Bloomberg» рассказал руководитель отдела космической политики Министерства обороны США Джон Пламб.

По словам должностного лица, США «активно сотрудничали с Правительством Украины и компанией SpaceX с целью противодействия незаконному использованию россией терминалов Starlink».

«По состоянию на сегодняшний день мы успешно противодействуем российскому использованию», – добавил он.

Должностное лицо Пентагона отказался уточнить, какие тактики, методы или процедуры используются для прекращения использования рф терминалов Starlink. Он, однако, заверил, что речь идет о «хороших решениях», которые нашли совместно со Starlink и Украиной.

Ранее Пламб отмечал, что Starlink является коммерческим продуктом, и россия пытается покупать терминалы через черный рынок.

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