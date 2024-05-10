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Во Львове во время демонтажа крыши нашли боеприпас, фото

09:48, 10 мая 2024
На опасную находку натолкнулись во время демонтажа старой крыши в хозяйственном здании.
Во Львове во время демонтажа крыши нашли боеприпас, фото
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Во Львове во время демонтажа крыши обнаружили боеприпас времен прошлых войн. Как сообщили в ГСЧС Украины, событие произошло на территории частного хозяйства. На опасную находку натолкнулись граждане во время демонтажа старой крыши в хозяйственном здании.

Как установили саперы ГСЧС – это ручная граната Ф-1 времен ІІ Мировой войны. Боеприпас специалисты уже уничтожили.

В ГСЧС отмечают, что даже устаревшие боеприпасы являются потенциально опасными. Итак, если наткнулись на подозрительный предмет, не нужно самостоятельно его перемещать, а тем более самостоятельно обезвреживать. В таком случае нужно отойти на безопасное расстояние и звонить в спецслужбу.

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