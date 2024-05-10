Поляка Томаша Шмидта, который попросил убежища в беларуси, лишили статуса судьи

Польский суд ранее лишил перебежчика иммунитета, что разрешает его задержание и досудебное заключение.

Источник фото: Rafał Guz / PAP

Высший административный суд Польши принял отставку с должности судьи Томаша Шмидта, который попросил политического убежища в белоруси. Эту информацию подтвердил представитель суда Сильвестр Марчинак, пишет «Европейская правда».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что на днях уже бывший судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт появился на пресс-конференции в минске и заявил, что хочет остаться в беларуси и будет просить о политическом убежище. Он заявлял якобы о преследованиях и угрозах, которым он подвергся из-за своей «независимой политической позиции».

Отставку Шмидта с должности судьи Воеводского административного суда в Варшаве принял глава Высшего административного суда Яцек Хлебный. Основанием стало заявление самого Шмидта.

Польский суд ранее лишил перебежчика иммунитета, что разрешает его задержание и досудебное заключение.

Национальная прокуратура Польши начала расследование в отношении Шмидта по статье о работе на иностранную разведку.

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