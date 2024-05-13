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Польський президент вимагає конкретних кроків щодо інтеграції України до ЄС

18:13, 13 травня 2024
За словами Анджея Дуди, саміт ЄС-Україна стане сигналом про підтримку в питаннях російської агресії та членства.
Польський президент вимагає конкретних кроків щодо інтеграції України до ЄС
Джерело фото: ukrinform
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Президент Польщі Анджей Дуда закликав активізувати процес інтеграції України та Молдови до Європейського Союзу. Він підкреслив, що цей процес не може бути лише обіцянкою та тривати вічно, передає Укрінформ.

Під час церемонії прийняття присяги у нових міністрів польського уряду, Дуда пообіцяв підтримку Польщі під час свого головування в ЄС у першій половині 2025 року.

«ЄС 20 років тому відчинив для нас свої ворота завдяки нашому вступу до ЄС. Призведімо до того самого, зробімо усе можливе, щоб ці ворота також відчинилися для України, Молдови, країн Західних Балкан, щоб це не був процес вступу, який триває вічно, щоб це не були лише обіцянки, а щоб ці країни дійсно опинилися в ЄС», - заявив польський президент.

Президент наголосив на важливості не лише обіцянок, але й конкретних кроків для наближення України, Молдови та інших країн до Європейського Союзу. Він висловив надію, що під час головування Польщі в ЄС будуть проведені важливі саміти, зокрема ЄС-США та ЄС-Україна.

«Я сподіваюся, що саміт ЄС-Україна буде змога організувати приблизно в річницю російського нападу, аби акцентувати наш європейський спротив проти російського імперіалізму і дати сигнал, шо ЄС зробить все можливе, щоб загальмувати цей імперіалізм», - наголосив президент РП.

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