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Польский президент требует конкретных шагов по интеграции Украины в ЕС

18:13, 13 мая 2024
По словам Анджея Дуды, саммит ЕС-Украина станет сигналом о поддержке в вопросах российской агрессии и членства.
Польский президент требует конкретных шагов по интеграции Украины в ЕС
Источник фото: ukrinform
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Президент Польши Анджей Дуда призвал активизировать процесс интеграции Украины и Молдовы в Европейский Союз. Он подчеркнул, что этот процесс не может быть только обещанием и продолжаться вечно, передает Укринформ.

Во время церемонии принятия присяги у новых министров польского правительства, Дуда пообещал поддержку Польши во время своего председательства в ЕС в первой половине 2025 года.

«ЕС 20 лет назад открыл для нас свои ворота благодаря нашему вступлению в ЕС. Давайте приведем к тому же, сделаем все возможное, чтобы эти ворота также открылись для Украины, Молдовы, стран Западных Балкан, чтобы это не был процесс вступления, который длится вечно, чтобы это не были только обещания, а чтобы эти страны действительно оказались в ЕС", - заявил польский президент.

Президент подчеркнул важность не только обещаний, но и конкретных шагов для приближения Украины, Молдовы и других стран к Европейскому Союзу. Он выразил надежду, что во время председательства Польши в ЕС будут проведены важные саммиты, в частности ЕС-США и ЕС-Украина.

«Я надеюсь, что саммит ЕС-Украина будет возможность организовать примерно в годовщину российского нападения, чтобы акцентировать наше европейское сопротивление против российского империализма и дать сигнал, что ЕС сделает все возможное, чтобы затормозить этот империализм», - подчеркнул президент РП.

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