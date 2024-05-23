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Польща обговорює можливість збиття російських ракет над західною частиною України, — речник МЗС

11:29, 23 травня 2024
У Польщі зауважили, що це питання є дискусійним, оскільки пов'язане з низкою передумов.
Польща обговорює можливість збиття російських ракет над західною частиною України, — речник МЗС
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Польща обговорює можливість збиття російських ракет над західною частиною України. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський у коментарі RMF24.

Він підтвердив, що Україна справді просить союзників, щоб ті збивали російські ракети.

«Українська сторона висуває таку вимогу, щоб польські військові, польська протиповітряна оборона збивали ракети, які пролітають над українською територією», – зазначив речник МЗС.

Він зауважив, що це питання є дискусійним, оскільки пов'язане з низкою передумов.

«Наприклад, технічні, що стосуються дальності дії цих ракет, а також юридичні питання. Що буде, якщо уламки такої ракети знищать чиєсь майно або спричинять чиюсь смерть, адже, зрештою, ця ракета не розчиниться у повітрі», – наголосив Вронський.

Раніше Володимир Зеленський сказав, що союзники бояться ескалації, тому не збивають російські ракети над Україною. 

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не існує аргументів, які завадили б партнерам відбивати російські атаки на Україну.

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