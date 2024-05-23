Польша обсуждает возможность сбивания российских ракет над западной частью Украины, — спикер МИД

В Польше отметили, что этот вопрос дискуссионный, поскольку связан с рядом предпосылок.

Польша обсуждает возможность сбивания российских ракет над западной частью Украины. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Польши Павел Вронский в комментарии RMF24.

Он подтвердил, что Украина действительно просит союзников, чтобы те сбивали российские ракеты.

«Украинская сторона выдвигает такое требование, чтобы польские военные, польская противовоздушная оборона сбивали ракеты, пролетающие над украинской территорией», – отметил представитель МИД.

Он отметил, что этот вопрос дискуссионный, поскольку связан с рядом предпосылок.

«Например, технические касающиеся дальности действия этих ракет, а также юридические вопросы. Что будет, если обломки такой ракеты уничтожат чье-то имущество или повлекут за собой чью-то смерть, ведь, в конце концов, эта ракета не растворится в воздухе», – подчеркнул Вронский.

Ранее Владимир Зеленский сказал, что союзники боятся эскалации, потому не сбивают российские ракеты над Украиной.

В то же время, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не существует аргументов, которые помешали бы партнерам отражать российские атаки на Украину.

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