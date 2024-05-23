Как получить документы, содержащиеся в регистрационном деле, в бумажной форме: разъяснение

Для получения документов заявителю необходимо обратиться с запросом о предоставлении документов, содержащихся в регистрационном деле соответствующего юридического лица, общественного формирования, не имеющего статуса юридического, физического лица – предпринимателя.

Управление государственной регистрации ЦМУ МЮ г. Киев напомнило, как получить документы, содержащиеся в регистрационном деле, в бумажной форме.

2 червня 2023 року, набрав чинності наказ Міністерства юстиції від 5 травня 2023 року № 1692/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Відповідно з дня набрання чинності наказом № 1692/5 втратив чинність наказ Мін'юсту від 10 червня 2016 року № 1657/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Для отримання документів заявнику необхідно звернутися із запитом про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи – підприємця:

- до центру надання адміністративних послуг, утвореного при суб’єкті державної реєстрації, що відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» уповноважений зберігати реєстраційні справи у паперовій формі;

- до Міністерства юстиції України або його територіальних органів, у разі якщо відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» державна реєстрація проводиться Міністерством юстиції України та його територіальними органами.

Державний реєстратор, уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації або уповноважена особа центру надання адміністративних послуг за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формує та роздруковує запит, на якому заявник проставляє власний підпис за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ньому.

Під час прийняття запиту державний реєстратор, уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації або уповноважена особа центру надання адміністративних послуг інформує заявника про те, що персональні дані заявника використовуються відповідно до закону та виключно для цілей ведення Єдиного державного реєстру.

Разом із запитом заявник подає документ, що підтверджує внесення плати за надання документа в паперовій формі, що міститься у реєстраційній справі. Плата справляється за кожен отриманий документ (на 01.01.2024 - 210 грн).

За результатом розгляду запиту щодо надання документів, що містяться в реєстраційній справі, державний реєстратор виготовляє копії таких документів для надання їх заявнику.

У разі якщо документи, що містяться в реєстраційній справі, містять відомості про реєстраційні номери облікових карток платників податків та/або паспортні дані фізичних осіб, що відповідно до вимог законодавства не можуть бути надані заявнику, державний реєстратор забезпечує виготовлення копій відповідних документів без відображення відомостей про реєстраційні номери облікових карток платників податків та/або паспортних даних фізичних осіб.

Документи, що містяться в реєстраційній справі, надаються шляхом виготовлення копій таких документів в паперовій формі з проставлянням підпису та печатки надавача на кожній сторінці документа.

Одночасно зазначаємо, що відомості з Єдиного державного реєстру надаються незалежно від місця зберігання реєстраційної справи в паперовій формі, крім випадку надання документів, що містяться в реєстраційній справі в паперовій формі, що здійснюється за місцем зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.

Копії документів, що містяться в реєстраційній справі, державним реєстратором, уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації або уповноваженою особою центру надання адміністративних послуг, надаються заявникові з обов’язковим встановленням особи такого заявника та перевіркою обсягу його повноважень.

Про отримання копій документів, що містяться в реєстраційній справі, заявник робить відмітку на відповідному запиті з проставлянням власного підпису та дати.

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