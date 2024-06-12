Телефонна революція: у Nokia здійснили перший у світі тривимірний телефонний дзвінок із ефектом присутності

Він дає відчуття просторового тривимірного звуку, ніби співрозмовник перебуває поруч із вами в одній кімнаті.

Компанія Nokia здійснила перший аудіозв'язок і відеодзвінок з використанням просторового 3D-звуку. Про це повідомляється на сайті компанії.

Вказується, що це найбільший крок вперед у сфері голосових викликів.

Як відомо, наразі всі телефонні дзвінки, що здійснюються через стільникову мережу, є «монофонічними», тобто звук стискається в один канал. Просторовий звук, зі свого боку, створює відчуття, ніби співрозмовник перебуває поруч із вами в одній кімнаті.

Генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк зателефонував таким чином послу Фінляндії з цифровізації Стефану Ліндстрему.

Дзвінок було здійснено за допомогою звичайного смартфона через загальнодоступну мережу 5G.

Зазначається, що нову технологію можна використовувати в конференц-зв'язках, щоб розділити голоси тих, хто говорить.

Деякі додатки, як-от Apple Music, Netflix і Disney Plus, теж пропонують просторовий звук для реалістичнішого прослуховування, однак тільки на підтримуваних пристроях.

На сьогодні більшість смартфонів мають щонайменше два мікрофони. Цього достатньо для реалізації даної технології та передачі в реальному часі просторових характеристик дзвінка. Технологію називають частиною майбутнього стандарту 5G Advanced, але коли вона стане доступна широкому загалу, компанія не говорить. Ймовірно, для поширення знадобиться кілька років, зазначає Reuters.

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