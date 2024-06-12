ВККС рекомендує відрядити суддів до двох судів

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження суддів строком на один рік.

У середу, 12 червня, в засіданні Першої палати ВККС розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомила пресслужба ВККС.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік:

- судді Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Скрипник Оксани Григорівни до Києво-Святошинського районного суду Київської області;

- судді Зміївського районного суду Харківської області Бібіка Олександра Володимировича до Червонозаводського районного суду міста Харкова.

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