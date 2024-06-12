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ВККС рекомендует откомандировать судей в два суда

16:09, 12 июня 2024
В связи с обнаружением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке судей сроком на один год.
ВККС рекомендует откомандировать судей в два суда
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В среду, 12 июня, в заседании Первой палаты ВККС рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщила пресс-служба ВККС.

В связи с обнаружением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год:

- судьи Амур-Нижнеднепровского районного суда города Днепропетровска Скрипник Оксаны Григорьевны в Киево-Святошинский районный суд Киевской области;

- судьи Змиевского районного суда Харьковской области Бибика Александра Владимировича в Червонозаводской районный суд города Харькова.

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