ВККС рекомендует откомандировать судей в два суда

В связи с обнаружением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке судей сроком на один год.

В среду, 12 июня, в заседании Первой палаты ВККС рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщила пресс-служба ВККС.

В связи с обнаружением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год:

- судьи Амур-Нижнеднепровского районного суда города Днепропетровска Скрипник Оксаны Григорьевны в Киево-Святошинский районный суд Киевской области;

- судьи Змиевского районного суда Харьковской области Бибика Александра Владимировича в Червонозаводской районный суд города Харькова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.