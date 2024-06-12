Соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ составляет 1:3 – Минобороны

В Силах обороны создают новую систему кадровой политики и развивают сеть рекрутинговых центров.

Соотношение добровольцев и мобилизованных в рядах Вооруженных Сил Украины по состоянию на май 2024 составляет 1:3. Об этом заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова на конференции в Киеве.

Калмыкова акцентировала внимание на важности кадровой политики стратегии, которая предусматривает назначение военнослужащих на должности в соответствии с их профессиональностью и компетенцией.

На этом фоне в Силах обороны создают новую систему кадровой политики и развивают сеть рекрутинговых центров.

«Внедряются системные изменения в Силах обороны, создается новая система кадровой политики и развивается сеть рекрутинговых центров – их уже 22. На этой неделе планируем открыть еще три. По состоянию на май соотношение добровольцев и мобилизованных, которые пришли в армию, составляет 1 к 3», – отметила она.

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