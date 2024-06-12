Співвідношення добровольців та мобілізованих у ЗСУ становить 1:3 – Міноборони

У Силах оборони створюють нову систему кадрової політики та розвивають мережу рекрутингових центрів.

Співвідношення добровольців та мобілізованих у лавах Збройних Сил України станом на травень 2024 року становить 1:3. Про це заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова під час конференції у Києві.

Калмикова акцентувала на важливості кадрової політики стратегії, яка передбачає призначення військовослужбовців на посади відповідно до їхньої фаховості та компетенції.

На цьому тлі у Силах оборони створюють нову систему кадрової політики та розвивають мережу рекрутингових центрів.

«Впроваджуються системні зміни в Силах оборони, створюється нова система кадрової політики та розвивається мережа рекрутингових центрів – їх уже 22. Цього тижня плануємо відкрити ще три. Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3», - зазначила вона.

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