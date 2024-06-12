Телефонная революция: в Nokia совершили первый в мире трехмерный телефонный звонок с эффектом присутствия

Он дает ощущение пространственного трехмерного звука, будто собеседник находится рядом с вами в одной комнате.

Компания Nokia осуществила первую аудиосвязь и видеовызов с использованием пространственного 3D-звука. Об этом сообщается на сайте компании.

Указывается, что это самый большой шаг вперед в сфере голосовых вызовов.

Как известно, все телефонные звонки, совершаемые через сотовую сеть, являются «монофоническими», то есть звук сжимается в один канал. Пространственный звук со своей стороны создает ощущение, будто собеседник находится рядом с вами в одной комнате.

Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк позвонил посла Финляндии по цифровизации Стефану Линдстрему.

Звонок был произведен с помощью обычного смартфона через общедоступную сеть 5G.

Отмечается, что новую технологию можно использовать в конференц-связях, чтобы разделить голоса говорящих.

Некоторые приложения, такие как Apple Music, Netflix и Disney Plus, тоже предлагают пространственный звук для более реалистичного прослушивания, однако только на поддерживаемых устройствах.

На сегодняшний день большинство смартфонов имеют по меньшей мере два микрофона. Этого достаточно для реализации данной технологии и передачи в реальном времени пространственных звонков. Технологию называют частью будущего стандарта 5G Advanced, но когда она станет доступна широкой публике, компания не говорит. По всей вероятности, для распространения понадобится несколько лет, отмечает Reuters.

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