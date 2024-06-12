Практика судов
  1. В мире

Телефонная революция: в Nokia совершили первый в мире трехмерный телефонный звонок с эффектом присутствия

20:18, 12 июня 2024
Он дает ощущение пространственного трехмерного звука, будто собеседник находится рядом с вами в одной комнате.
Телефонная революция: в Nokia совершили первый в мире трехмерный телефонный звонок с эффектом присутствия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Nokia осуществила первую аудиосвязь и видеовызов с использованием пространственного 3D-звука. Об этом сообщается на сайте компании.

Указывается, что это самый большой шаг вперед в сфере голосовых вызовов.

Как известно, все телефонные звонки, совершаемые через сотовую сеть, являются «монофоническими», то есть звук сжимается в один канал. Пространственный звук со своей стороны создает ощущение, будто собеседник находится рядом с вами в одной комнате.

Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк позвонил посла Финляндии по цифровизации Стефану Линдстрему.

Звонок был произведен с помощью обычного смартфона через общедоступную сеть 5G.

Отмечается, что новую технологию можно использовать в конференц-связях, чтобы разделить голоса говорящих.

Некоторые приложения, такие как Apple Music, Netflix и Disney Plus, тоже предлагают пространственный звук для более реалистичного прослушивания, однако только на поддерживаемых устройствах.

На сегодняшний день большинство смартфонов имеют по меньшей мере два микрофона. Этого достаточно для реализации данной технологии и передачи в реальном времени пространственных звонков. Технологию называют частью будущего стандарта 5G Advanced, но когда она станет доступна широкой публике, компания не говорит. По всей вероятности, для распространения понадобится несколько лет, отмечает Reuters.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Заявление Олафа Шольца озадачило соцсети, однако Украина не экспортирует и не планирует экспорт электроэнергии за границу

Как ранее объясняли в «Укрэнерго», не следует путать технические перетоки с коммерческим экспортом.

Без явки в ТЦК – постоянно проживающие за рубежом граждане смогут стать на военный учет дистанционно

Украинцы за границей смогут подать заявление о взятии на военный учет в произвольной форме через заграничное дипломатическое учреждение без необходимости личной явки в ТЦК.

Кабмин опубликовал постановление, которым убрал из условий отсрочки смотрителям за лицами с инвалидностью ІІ группы обязательное заключение ЛКК

Справка ЛКК для подтверждения ухода для определенной категории лиц теперь не требуется.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец: Действия, которые имели место в Одесском ТЦК дискредитируют тех, кто сейчас на передовой борется за жизнь для нашей страны и людей

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма ГБР, ВСП, Нацполу и МВД с требованием предоставить правовую оценку действиям участников конфликта в Одесском ТЦК.

Может ли суд устанавливать факт осуществления постоянного ухода за родственниками для решения вопроса отсрочки или увольнения с военной службы – ответ Верховного Суда

Верховный Суд объяснил, может ли мужчина для получения отсрочки или увольнения с военной службы обратиться в суд за установлением факта постоянного ухода за родственниками.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Стойка
    Оксана Стойка
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Аріна Літвінова
    Аріна Літвінова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Павло Слободянюк
    Павло Слободянюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва