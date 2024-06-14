Міністри оборони країн НАТО схвалили план розширення підтримки України, — Столтенберг

План передбачає, що в майбутньому НАТО візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та тренувань для ЗСУ.

Фото: ukrinform.ua

Міністри оборони країн Північноатлантичного Альянсу схвалили «оперативний план розширення підтримки України». Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає «Європейська правда».

Як зазначає агентство DPA , схвалений НАТО план зокрема передбачає, що в майбутньому Альянс візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та тренувань для українських Збройних Сил.

Він, серед іншого, передбачає, що НАТО створить аналог американської Групи сприяння безпеці в Україні (SAG-U), яка функціонує при європейській штаб-квартирі Збройних сил США у німецькому Вісбадені й налічує близько 300 військових.

Раніше повідомлялося, що НАТО схвалили план збільшення підтримки України після зняття вето Орбана.

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