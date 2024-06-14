Министры обороны стран НАТО одобрили план расширения поддержки Украины, — Столтенберг

План предполагает, что в будущем НАТО возьмет на себя международную координацию поставок оружия и тренировок для ВСУ.

Фото: ukrinform.ua

Министры обороны стран Североатлантического Альянса одобрили «оперативный план расширения поддержки Украины». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает «Европейская правда».

Как отмечает агентство DPA , одобренный НАТО план, в частности, предусматривает, что в будущем Альянс возьмет на себя международную координацию поставок оружия и тренировок для украинских Вооруженных Сил.

Он, в частности, предполагает, что НАТО создаст аналог американской Группы содействия безопасности в Украине (SAG-U), которая функционирует при европейской штаб-квартире Вооруженных сил США в немецком Висбадене и насчитывает около 300 военных.

Ранее сообщалось, что НАТО одобрило план увеличения поддержки Украины после снятия вето Орбана.

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