Практика судов
  1. В мире

Министры обороны стран НАТО одобрили план расширения поддержки Украины, — Столтенберг

15:30, 14 июня 2024
План предполагает, что в будущем НАТО возьмет на себя международную координацию поставок оружия и тренировок для ВСУ.
Министры обороны стран НАТО одобрили план расширения поддержки Украины, — Столтенберг
Фото: ukrinform.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министры обороны стран Североатлантического Альянса одобрили «оперативный план расширения поддержки Украины». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает «Европейская правда».

Как отмечает агентство DPA , одобренный НАТО план, в частности, предусматривает, что в будущем Альянс возьмет на себя международную координацию поставок оружия и тренировок для украинских Вооруженных Сил.

Он, в частности, предполагает, что НАТО создаст аналог американской Группы содействия безопасности в Украине (SAG-U), которая функционирует при европейской штаб-квартире Вооруженных сил США в немецком Висбадене и насчитывает около 300 военных.

Ранее сообщалось, что НАТО одобрило план увеличения поддержки Украины после снятия вето Орбана.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Использование многоразового мундштука во время медосмотра на состояние опьянения не является основанием для признания такого осмотра недействительным – Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что ссылка защитника на то, что осмотр его подзащитного на состояние алкогольного опьянения проведен врачом с помощью технического средства «Алконт 01-СУ» с использованием многоразового мундштука, что является нарушением, проверялись апелляционным судом и признаны нерешающими.

Кабмин в новом порядке бронирования определил, что не подлет бронированию забронированные лица

Вероятно, правительство спешило с подготовкой постановления о бронировании, поэтому определило, что не подлежат бронированию забронированные лица.

Правительство определило, на какой срок предоставляется бронирование военнообязанным

Кабмин установил сроки действия отсрочки для военнообязанных, которые подлежат бронированию.

Назначение одноразового денежного пособия члену семьи умершего из-за COVID-19 медицинского работника – позиция Верховного Суда

Верховный Суд определил полномочия Пенсионного фонда при решении вопроса о назначении одноразового пособия члену семьи медицинского работника в случае его смерти из-за COVID-19.

Верховный Суд высказался об условиях учета для госслужащего при назначении пенсии специального стажа, приобретенного после реформирования системы социального обеспечения

Условия учета стажа государственного служащего при назначении пенсии – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Кухар
    Наталія Кухар
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олексій Крестьянінов
    Олексій Крестьянінов
    заступник голови Східного апеляційного господарського суду
  • Дмитро Лук’янов
    Дмитро Лук’янов
    заступник голови Вищої ради правосуддя
  • Валерія Чорна
    Валерія Чорна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду