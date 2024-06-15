У США суд не дозволив уряду продавати арештовану яхту Amadea російського олігарха Керімова

Два роки тому у Фіджі конфіскували суперяхту Amadea, після чого передали її США.

Суд Нью-Йорка відмовив уряду в праві продати розкішну яхту Amadea російського олігарха Сулеймана Керімова, який потрапив під санкції. Суперяхта була арештована ще у 2022 році. Кошти від реалізації судна планувалося передати на користь України, передає «Голос Америки».

Зазначається, що за рахунки на утримання та страхування 106-метрової Amadea на місяць американським платникам податків доводиться тратити близько 740 тисяч доларів.

Щоб зменшити ці витрати, уряд США попросив дозволу продати судно та конвертувати його вартість у готівку. Відповідна практика відносно поширена у справах про цивільну конфіскацію, коли вартість активу швидко знецінюється або його утримання є надто дорогим.

Уряд Штатів хотів би продати цю суперяхту,яка коштує близько 230 мільйонів доларів, та переказати виручені кошти Україні в рамках підтримки.

Між тим досі триває судова тяганина, позаяк справа про цивільну конфіскацію ускладнилася після того, як інший російський мільярдер Едуард Худайнатов, який не перебуває під санкціями США, заявив, що Amadea насправді належить йому.

Розглядаючи справу, Окружний суд США Південного округу Нью-Йорка цього тижня постановив, що витрати на утримання Amadea не були «надмірними».

Як йдеться в ухвалі суду, з метою оцінити, чи є витрати на технічне обслуговування Amadea надмірними, американська «Феміда» не повинна «дивитися виключно на загальну суму витрат на технічне обслуговування в доларах, а має головним чином розглянути, чи є ці суми більшими, ніж зазвичай, порівняно з витратами на технічне обслуговування інших аналогічних яхт».

Суд постановив суд, що уряд не зміг довести, що витрати відповідають цьому стандарту.

Видання додає, що Мін'юст США має право оскаржити це рішення.

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