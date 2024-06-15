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В США суд не разрешил правительству продавать арестованную яхту Amadea российского олигарха Керимова

11:16, 15 июня 2024
Два года назад у Фиджи конфисковали суперяхту Amadea, после чего передали ее США.
В США суд не разрешил правительству продавать арестованную яхту Amadea российского олигарха Керимова
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Суд Нью-Йорка отказал правительству в праве продать роскошную яхту Amadea попавшего под санкции российского олигарха Сулеймана Керимова. Суперяхта была арестована еще в 2022 году. Средства от реализации судна планировалось передать в пользу Украины, передает «Голос Америки».

Отмечается, что за счета на содержание и страхование 106-метровой Amadea в месяц американским налогоплательщикам приходится тратить около 740 тысяч долларов.

Чтобы уменьшить эти расходы, правительство США попросило разрешения продать судно и конвертировать его стоимость в наличные деньги. Соответствующая практика относительно распространена по делам о гражданской конфискации, когда стоимость актива быстро обесценивается или его содержание слишком дорого.

Правительство Штатов хотело бы продать эту суперяхту, которая стоит около 230 миллионов долларов, и перевести вырученные средства Украине в рамках поддержки.

Между тем до сих пор продолжаются судебные тяжбы, поскольку дело о гражданской конфискации осложнилось после того, как другой российский миллиардер Эдуард Худайнатов, не находящийся под санкциями США, заявил, что Amadea на самом деле принадлежит ему.

Рассматривая дело, Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка на этой неделе постановил, что расходы по содержанию Amadea не были «чрезмерными».

Как говорится в определении суда, с целью оценить, являются ли издержки на техническое обслуживание Amadea чрезмерными, американская «Фемида» не должна «смотреть исключительно на общую сумму расходов на техническое обслуживание в долларах, а должна главным образом рассмотреть, являются ли эти суммы больше, чем обычно по сравнению с затратами на техническое обслуживание других аналогичных яхт».

Суд постановил суд, что правительство не смогло доказать, что расходы соответствуют этому стандарту.

Издание добавляет, что Минюст США имеет право обжаловать это решение.

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