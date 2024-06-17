ДТП за участі автобуса з українцями в Румунії: у МЗС розповіли про стан постраждалих

На залізничному переїзді в Румунії український автобус зіткнувся з вантажівкою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в ніч з 16 на 17 червня в Румунії автобус із 57 громадянами України, серед яких були 42 дітей, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду з вантажівкою.

За даними Міністерства надзвичайних ситуацій Румунії, ДТП сталася о 03:30 стався на залізничному переїзді у місцевості Торі-Верде-Міхай Вітязу, що в повіті Констанца. Український автобус, що перевозив громадян України, зіткнувся з вантажівкою. Про це повідомили в МЗС України.

В результаті аварії 15 осіб отримали медичну допомогу на місці події. Четверо постраждалих, серед яких двоє дітей, були госпіталізовані до лікарні. Ще 49 осіб, які не потребували госпіталізації, були тимчасово розміщені в спортивному залі міста Невода, де їм було забезпечено всю необхідну допомогу.

Посольство України в Румунії негайно після інциденту пішло на постійний зв'язок з румунськими міністерством надзвичайних ситуацій, поліцією та медичними службами. Українські консули та румунські рятувальники надали всю необхідну допомогу постраждалим.

Станом на цей час всі постраждалі після медичного обстеження та необхідної допомоги були доставлені до спортивного залу міста Невода, де вони спільно дочекалися іншого автобуса для подальшої поїздки. Представники посольства висловили вдячність румунським службам порятунку за оперативність та професіоналізм у наданні допомоги.

Очікується, що група українських громадян безпечно продовжить свою подорож.

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