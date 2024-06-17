ДТП с участием автобуса с украинцами в Румынии: в МИД рассказали о состоянии пострадавших

На железнодорожном переезде в Румынии украинский автобус столкнулся с грузовиком.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ночь с 16 на 17 июня в Румынии автобус с 57 гражданами Украины, среди которых были 42 детей, попал в дорожно-транспортное происшествие с грузовиком.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций Румынии, ДТП произошло в 03:30 произошло на железнодорожном переезде в местности Тори-Верде-Михай Витязу, что в уезде Констанца. Украинский автобус, перевозивший граждан Украины, столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в МИД Украины.

В результате аварии 15 человек получили медицинскую помощь на месте происшествия. Четверо пострадавших, среди которых двое детей, были госпитализированы в больницу. Еще 49 человек, которые не нуждались в госпитализации, были временно размещены в спортивном зале города Невода, где им была обеспечена вся необходимая помощь.

Посольство Украины в Румынии немедленно после инцидента пошло на постоянную связь с румынскими министерством чрезвычайных ситуаций, полицией и медицинскими службами. Украинские консулы и румынские спасатели оказали всю необходимую помощь пострадавшим.

По состоянию на это время все пострадавшие после медицинского обследования и необходимой помощи были доставлены в спортивный зал города Невода, где они совместно дождались другого автобуса для дальнейшей поездки. Представители посольства выразили благодарность румынским службам спасения за оперативность и профессионализм в оказании помощи.

Ожидается, что группа украинских граждан безопасно продолжит свое путешествие.

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