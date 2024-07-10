«Я провалив Євро», – капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе після програшу збірній Іспанії заявив, що піде у відпустку, а потім на нього чекає «багато роботи».

Джерело фото: xsport.ua

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе зізнався, що не виправдав очікувань на Євро-2024. Про це написав журналіст Фабріціо Романо в соцмережах.

«У футболі ти або на висоті, або ні... Цього разу я був не на висоті. Я провалив Євро, оскільки я хотів виграти цей трофей. Зараз я піду у відпустку і добре відпочину. Це піде мені на користь. А потім я готуватимусь почати нове життя в Реалі. Там буде багато роботи», — сказав Мбаппе.

Нагадаємо, матч Іспанія - Франція, який проходив у Мюнхені, закінчився з рахунком 2:1 на користь збірної Іспанії. Завдяки цій перемозі Іспанія вийшла у фінал Євро-2024.

Джерело фото: Іnstagram / Фабріціо Романо

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