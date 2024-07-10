«Я провалил Евро», – капитан сборной Франции Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе после проигрыша сборной Испании заявил, что уйдет в отпуск, а потом его ждет «много работы».

Источник фото: xsport.ua

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе признался, что не оправдал ожиданий на Евро-2024. Об этом написал журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

«В футболе ты либо на высоте, либо нет... На этот раз я был не на высоте. Я провалил Евро, поскольку я хотел выиграть этот трофей. Сейчас я уйду в отпуск и хорошо отдохну. Это пойдет мне на пользу. А потом я буду готовиться начать новую жизнь в Реале. Там будет много работы», - сказал Мбаппе.

Напомним, матч Испания - Франция, который проходил в Мюнхене, закончился со счетом 2:1 в пользу сборной Испании. Благодаря этой победе Испания вышла в финал Евро-2024.

Источник фото: Іnstagram / Фабрицио Романо

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