Избраны председатель и заместитель председателя Хозяйственного суда Кировоградской области

Вита Кабакова стала председателем Хозяйственного суда Кировоградской области.

9 июля 2024 года состоялось собрание судей, на котором путем тайного голосования избраны председатель Хозяйственного суда Кировоградской области Кабакова Вита Григорьевна и заместитель председателя суда Тимошевская Виктория Викторовна.

Хозяйственный суд Кировоградской области напоминает, что в соответствии со статьей 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда, его заместитель избираются на должности собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, определенном законом.

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