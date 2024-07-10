Обрано голову та заступника голови Господарського суду Кіровоградської області

Віта Кабакова стала головою Господарського суду Кіровоградської області.

9 липня 2024 року відбулися збори суддів, на яких шляхом таємного голосування обрано голову Господарського суду Кіровоградської області Кабакову Віту Григорівну та заступника голови суду Тимошевську Вікторію Вікторівну.

Господарський суд Кіровоградської області нагадуає, що відповідно до статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду, його заступник обираються на посади зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

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