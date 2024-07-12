Польща пропонує спалювати вугілля власного видобутку і віддавати вироблену електроенергію Україні

Польща попросила про зустріч з Єврокомісією, щоб обговорити це питання.

Польща готова передавати Україні електроенергію, отриману за рахунок спалювання польського вугілля на польських ТЕС. Країна вже звернулась до Єврокомісії з відповідною пропозицією. Про це повідомив речник ЄС Тім Макфі, передає видання Onet.

Напередодні про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск під час візиту Президента Володимира Зеленського до Варшави 8 липня.

За його словами, Польща готова це робити, якщо не буде платити за викиди.

Туск переконаний, що це забезпечило б додаткове джерело постачання електроенергії для України, чиї електростанції є мішенню російських ракетних атак.

Стало відомо, що 12 липня Польща попросила про зустріч з Єврокомісією, щоб обговорити це питання.

«Електроенергія, вироблена електростанціями в ЄС і поставлена в Україну, підпадає під дію звичайних правил схеми торгівлі викидами ЄС: електростанції повинні здавати квоти і, відповідно, платити за ці викиди», – підкреслив речник ЄК.

Він додав, що Єврокосісія залишається відданою підтримці енергетичної системи України протягом наступної зими, але він не хотів би спекулювати щодо польської ідеї, оскільки не знає деталей.

За словами речника, Єврокомісія зосереджується на збільшенні потужностей для експорту електроенергії в Україну. Синхронізація електромереж ЄС та України відбулася одразу після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Як писала «Судово-юридична газета», у Варшаві Президент Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між державами.

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